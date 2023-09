Vanavond (29/09) in Concerto Radio

In Concerto Radio vanavond de nieuwe van Will Butler + Sister Squares.

Uit eigen land komen Indian Askin en Ross Curry. Daarnaast hoor je Bonnie “Prince” Billy en Woods.

De instore is van Miles Kane en de klassieker van The Breeders.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Will Butler + Sister Squares, Stop Talking: Will Butler + Sister Squares

Indian Askin, I Like Boys: Lonely Citizen

Slowdive, Kisses: Everything Is Alive

Ross Curry, The Suffering: Tune On

Woods, Weep: Perennial

Pale Puma, Velvet Splendour: Haunted By Dreams That Were Never My Own

Jalen Ngonda, Rapture: Come Around And Love Me

Miles Kane, Standing Next To Me: Instore @ Concerto

Lewsberg, Out For Milk: Out And About

Public Image Ltd., Pretty Awful: End Of World

The Breeders, Saints: Last Splash

Buddy & Julie Miller, In The Throes: In The Throes

Bonnie “Prince” Billy, Behold! Be Held!: Keeping Secrets Will Destroy You

Osees, Unusual & Cruel: Intercepted Message

Sleaford Mods, Big Pharma: Big Pharma (Single)