Vanavond (04/08) in Concerto Radio

In Concerto Radio hoor je vanavond nieuwe platen van Loup, The Budos Band, The Clientele en Greta Van Fleet.

Daarnaast is er een klassieker, van Magnapop. Plus een absolute instore-klassieker van Armand & The Kik.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Loupe, So Far So Good: Do You Ever Wonder What Comes Next?

Martin Frawley, Heart In Hand: The Wannabe

The Budos Band, KRITN: Frontier’s Edge

Greta Van Fleet, The Indigo Streak: Starcatcher

The Clientele, Blue Over Blue: I Am Not There Anymore

Mountain Goats, Clean Slate: Clean Slate (Single)

Night Beats, Nightmare: Rajan

Armand & The Kik, Gemeengoed: Instore @ Concerto

Half Japanese, Step Inside: Jump Into Love

Say She She, Astral Plane: Astral Plane (Single)

Magnapop, Come On Inside: Rubbing Doesn’t Help

Guided By Voices, Cruisers’ Cross: Welshpool Frillies

Cut Worms, Take it and Smile: Cut Worms

Dexys, I’m Going To Get Free: The Feminine Divine

Pachyman, All Night Long: Switched-On

Queens Of The Stone Age, What The Peephole Say: In Times New Roman…