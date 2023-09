Vanavond (01/09) in Concerto Radio

In Concerto Radio hoor je vanavond de nieuwe plaat van Tim Knol. Daarnaast verse muziek van Hiss Golden Messenger, Yard Act en Alice Cooper.

De klassieker is van Burning Tree. En je hoort een instore van Rosa Ana X Nosa X Soulution.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Jon Allen, Heat of The Moment: A Heightened Sense Of Everything

Hiss Golden Messenger, I Saw the New Day in the World: Jump for Joy

Osees, Goon: Intercepted Message

Tim Knol, To The Darkness: Long Live Your Friends

Miles Kane, The Best Is Yet To Come: One Man Band

Yard Act, The Trench Coat Museum: The Trench Coat Museum 12″

Buck Meek, Haunted Mountain: Haunted Mountain

Rosa Ana X Nosa X Soulution, Schone Lakens: Instore @ Concerto

Cordovas, What Is Wrong?: The Rose of Aces

A. Savage, Elvis In The Army: Elvis In The Army (Single)

Burning Tree, Mistreated Lover: Burning Tree

Greta Van Fleet, The Falling Sky: Starcatcher

A Giant Dog, Different Than: Bite

Casper Auwerkerken, The Hunter: Abloom EP

Alice Cooper, Magic Bus: Road