Vanavond (08/09) in Concerto Radio

Vanavond dromen we in Concerto Radio weg met de nieuwe Slowdive. Je hoort verder de Turnpike Troubadours, A Giant Dog en The Paper Kites.

Er is een instore van Miles Kane! En de klassieker is van de New Radicals.

Inschakelen vanaf 21.00 uur! Check hier het podcast-archief met afleveringen.

Playlist:

Slowdive, Alife: Everything Is Alive

Iguana Death Cult, Heaven In Disorder: Echo Palace

Turnpike Troubadours, Mean Old Sun: A Cat In The Rain

The Clientele, Stems Of Anise: I Am Not There Anymore

Ffa Coffi Pawb, Helo Traeth: Hei Vidal!

A Giant Dog, Different Than: Bite

Black Rainbows, Children Of Fire And Sacrifices: Superskull

Miles Kane, The Wonder: Live @ Concerto

Osees, Chaos Heart: Intercepted Message

Susto, Rock On: My Entire Life

New Radicals, Mother We Just Can’t Get Enough: Maybe You’ve Been Brainwashed Too

The KVB, Pictures Of Matchstick Men: Artefacts (Reimaginings From The Original Psychedelic Era)

The Paper Kites, June’s Stolen Car: At The Roadhouse